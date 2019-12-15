تراجع كبير للدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

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تراجع كبير للدولار أمام الجنيه

تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد، في عدد من البنوك بشكل كبير.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس تراجعًا بمقدار ثلاثة قروش ليبلغ 16.05 جنيه للشراء، 16.15 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية، في البنك الأهلي المصري بمقدار قرشين مسجلًا 16.05 جنيه للشراء، 16.15 جنيه للبيع.

وانخفض في البنك الأهلي اليوناني، نحو قرشين أيضًا، ليسجل 16.05 جنيه للشراء، 16.15 جنيه للبيع.

وسجل 16.05 جنيه للشراء، 16.15 جنيه للبيع، في بنك مصر، متراجعًا قرشين عن آخر تعامل له.

وفي البنك التجاري الدولي، تراجع سعر الدولار قرشين ليسجل 16.05 جنيه للشراء، 16.15 جنيه للبيع.


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