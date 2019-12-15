«يخلق من اللقب أربعين».. نجوم مصرية بـ«أسماء أوروبية»

15 ديسمبر 2019 - 09:52 م

لاعبون يستنسخون أسماء مشاهير الكرة العالميين تيمنًا بهم.. فهل هم اسم على مسمى؟



«يخلق من الشبه أربعين».. مثل شعبى شهير ينطبق على من يتشابهون في الشكل، لكن في حالة هؤلاء اللاعبين الذين يستعيرون أسماء لنجوم في عالم كرة القدم يختلف المثل قليلاً ليصبح: «يخلق من اللقب أربعين»، بعد أن تلقب العديد من اللاعبين المصريين بأسماء للعديد من نجوم ومشاهير الكرة حول العالم.

وعلى خلاف المعتاد، حيث تطلق الجماهير على النجوم المتألقين الألقاب والمسميات، فإن هناك من يبادر إلى إطلاق اسم نجمه المفضل على نفسه حتى قبل أن يعرفه المشجعون، ما يجعله يقطع نصف المشوار إلى النجومية ويتواجد سريعًا تحت دائرة الضوء والاهتمام الإعلامي الكبير، حتى لو لم يكن لاعبًا في أحد أندية القمة.

ونستعرض أبرز الألقاب وأسماء نجوم الكرة العالميين، التي أطلقت على نجوم الكرة المصرية، إما بسبب التشابه في الأداء، أو السعي لاستغلال الشعبية الكبيرة التي يحظى بها صاحب الاسم الأصلي من أجل خطف الأضواء.

وليد سليمان «نيمار»

البداية مع وليد سليمان، صانع ألعاب النادى الأهلى، الذى أطلق عليه لقب «نيمار الكرة المصرية»، استنادًا إلى الشبه الرهيب فى الشكل والأداء مع نجم البرازيل نيمار، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

الغريب أن «الحاوى» وهي التسمية الإعلامية التي عرف بها سليمان في البداية، لكن زملاءه اختاروه لتسمية «نيمار» في التدريبات حيث يطلقون عليه هذا اللقب تيمنًا بمهارته وطريقة لعبه المشابه جدًا للنجم البرازيلي.

محمود حسن «تريزيجيه»

محمود حسن، جناح أستون فيلا الحالى ومنتخب مصر، أشهر اللاعبين المصريين، الذى يحملون أسماء لاعبين أجانب، حيث أطلق عليه لقب «تريزيجيه» نظرًا للشبه الكبير بينه وبين النجم الفرنسي، «ديفيد تريزيجيه» ليس فى طريقة اللعب فحسب، ولكن للتشابه الشكلى الكبير بينهما، وهو جعل زملاءه وقت أن كان يلعب فى الناشئين بالأهلى يطلقون عليه لقب «تريزيجيه»، واستمر معه حتى بعد تصعيده إلى الفريق الأول وقتها، ليصبح الاسم الرسمى له داخل الملاعب.

السيد حمدى «بالوتيلى»

كما أطلق على السيد حمدى، مهاجم الأهلى السابق، لقب بـ ?«بالوتيلى الكرة المصرية»، بعد أن احتفل على طريقة نجم إيطاليا الشهير «بالوتيلى»، عندما خلع قميصه واستعرض قدراته العضلية فى المشهد الشهير الذى كرره فى إحدى مواجهات الأهلى بالدورى، وكانت سببًا رئيسيًا فى خروج العديد من الكوميكس الشهيرة التى ربطت بين «حمدى» و«بالوتيلى».

محمد إبراهيم «أنيستا»

أيمن يونس، نجم الزمالك الأسبق كان هو من أطلق لقب «أنيستا» نجم المنتخب الإسبانى على محمد إبراهيم لاعبى الزمالك السابق والمقاصة الحالى، بعد أن أشار فى إحدى فقراته التحليلية إلى التشابه الرهيب بين الثنائى.

أحمد رمضان «بيكهام»

أحمد رمضان، لاعب دجلة الحالى والأهلى الأسبق، الذى يطلق عليه «بيكهام»، تيمنًا بالجناح الإنجليزى ديفيد بيكهام، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزى وريال مدريد الإسبانى الأسبق.

طارق السعيد «ريفالدو»

أما طارق السعيد، نجم الأهلى والزمالك الأسبق، فقد أطلق عليه لقب «ريفالدو الكرة المصرية»، استنادًا إلى الظاهرة البرازيلية ريفالدو بعد أدائه المشابهة جدًا لنجم الكرة البرازيلية وبرشلونة الأسبق، وظل اللقب ملتصقًا به حتى بعد اعتزاله.

حسين السيد ?«مارسيلو»

وصار على دربه أيضًا حسين السيد ظهير الأهلى الحالى، والذى أطلق عليه اسم ?«مارسيلو» تشبيهًا بمارسيلو نجم ريـال مدريد، نظرًا لستايل «الشعر الكثيف» الذى كان سببًا في التصاق اللقب بنجم الأهلى الصاعد.

سعد سمير «بيبى»

كما أطلق على سعد سمير، مدافع الفريق لقب «بيبى الكرة المصرية»، خاصة بعد أن قام اللاعب بتطويل شعره على نفس طريقة نجم ريـال مدريد إلى جانب التشابه الرهيب أيضًا فى أداء كل منهما.

شريف حازم «راموس»

على نفس الشاكلة استحوذ شريف حازم مدافع المقاصة الحالى والأهلى السابق على لقب «راموس»، نظرًا للتشابه الرهيب بينه ونجم ريال مدريد سيرجيو راموس.

عبدالله السعيد «رونالدو»

فى الوقت الذى أطلق فيه على عبد الله السعيد، لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالى لقب كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، وأسطورة يوفنتوس الإيطالى، نظرًا للأداء الاستعراضى الذى يميل إليه الثنائى إلى جانب «استايل» الأداء الذى يتشابه إلى حد كبير مع «الدون».

إبراهيم صلاح «دونجا»

وفى الزمالك، تم تشبيه إبراهيم صلاح، نجم خط الوسط بالنجم البرازيلى الشهير «دونجا»، وهو نفس اللقب الذى أطلق من قبل على تامر عبد الحميد نجم الزمالك الأسبق، وصاحب هدف الفوز بدورى أبطال إفريقيا عام 2002 أمام الرجاء المغربى.

أحمد عادل «ميسى»

أحمد عادل ناشئ الزمالك والذى يلعب حاليًا فى المصرى البورسعيدى، لقب بـ«ميسى»، تيمنا بالرغوث الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب برشلونة الإسبانى، إلا أن اللاعب لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن.

كريم «نيدفيد»

كريم وليد، لاعب النادى الأهلى، أطلق عليه اسم «نيدفيد» تيمنًا بالنجم التشيكى السابق بافل نيدفيد، فى ظل أوجه الشبه بينهما، على الرغم من فارق الإمكانيات الفنية بين اللاعبين.

يوسف على «رونالدو»

يوسف على، الشهير بـ«رونالدو» لاعب المصرية للاتصالات، الذى دخل الأهلى فى مفاوضات معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بناء على ترشيح من علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالنادى الأحمر وقتها، أطلق عليه زملاؤه لقب رونالدو تيمنا بالنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى.

طاهر أبوزيد «مارادونا النيل»

وعلى عكس ما يعتقد البعض، فإن الأمر لم يكن جديدًا على الإطلاق، حيث تم إطلاق لقب «مارادونا النيل» على أسطورة الأهلى طاهر أبوزيد، نسبة إلى العملاق الأرجنتينى دييجو ارماندو مارادونا، وكذلك الحال بالنسبة صلاح مارادونا لاعب المقاولون العرب والمصرى البورسعيدى الأسبق، الذي حمل لقب النجم الأرجنتيني.

محمود عبدالرازق «شيكابالا»

محمود عبدالرازق، اشتهر منذ أن كان ناشئًا في صفوف الزمالك باسم «شيكابالا» نجم منتخب زامبيا فى العقد الأخير من القرن الماضى.

أحمد حسن «دروجبا»

أحمد حسن، مهاجم الأهلى المصرى الأسبق، حمل اسم الفيل الإيفوارى ديدييه دروجبا، الذى كان يلعب فى فريق تشيلسى فى منتصف العقد الماضي، بسبب التشابه الكبير بينهما من حيث المظهر.

طه بصرى «إيزيبيو»

فيما أطلق على الراحل طه بصرى، نجم مصر والزمالك الأسبق على لقب «ايزيبيو» نجم الكرة البرتغالية، بينما اشتهر إسماعيل يوسف، باسم «تيجانا» نسبة إلى النجم الفرنسى الشهير «جان تيجانا».

طارق يحيى «إيدر»

في حين أطلق على طارق يحيى، لاعب الزمالك والمنتخب المصري الأسبق، اسم البرازيلى إيدر، للشبه الذى جمع بينهما، بالإضافة إلى حُسن استخدام اللاعب المصرى قدمه اليسرى على طريقة الأخير.