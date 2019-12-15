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غوتيريش يعرب عن خيبة أمله لفشل مؤتمر مدريد للمناخ

عرب وعالم

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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المصريون ووكالات

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، عن شعوره بـ"خيبة الأمل" إزاء إخفاق مؤتمر المناخ بمدريد، دون التوصل لاتفاق بشأن سبل التعامل مع مشكلة الاحتباس الحراري.
وقال غوتيريش في بيان أصدره المتحدث باسمه "استيفان دوغريك"، "أشعر بخيبة الأمل من نتائج مؤتمر المناخ، خسر المجتمع الدولي فرصة مهمة لإظهار طموحه المتزايد في التخفيف والتكيف والتمويل لمعالجة أزمة المناخ".
غير أنه في الوقت ذاته دعا إلى عدم الاستسلام، قائلا: إنني مصمم أكثر من أي وقت مضى، ليكون 2020 عاما تلتزم فيه جميع الدول بالوصول إلى تحييد الكربون في عام 2050 ومنع تزايد درجة الحرارة 1.5 درجة".
وأخفقت الدول التي شاركت في مؤتمر مدريد الذي اختتم فعالياته الأحد، في التوصل لاتفاق بشان قواعد اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
وأظهرت جلسات المؤتمر انقسامات حادة في مواقف الدول بشأن المسؤلية المتعلقة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة وحجمها وكيفية سداد المبالغ الطائلة التي تحتاج اليها الدول للتكيف مع التغير المناخيّ. -

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