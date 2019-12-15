الفلبين.. مصرع وإصابة العشرات جراء زلزال بقوة 6.9 درجات

15 ديسمبر 2019 - 10:40 م

لقى 4 على الأقل مصرعهم، وأصيب العشرات، الأحد، جراء زلزال بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر ضرب جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين، وفق إعلام محلي.



وقال المعهد الفلبيني لرصد النشاط الزلزالي والبركاني إن مركز الزلزال كان على بعد 9 كم شمال غرب بلدة ماتاناو بمقاطعة دافاو ديل سور، على بعد 987 كم جنوب مانيلا، حسبما ذكرت صحيفة "ذا فلبين ستار" المحلية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول محلي أن 3 لقوا مصرعهم عندما انهار مركز تسوق من 3 طوابق في بلدة بادادا بمقاطعة دافاو ديل سور، الأكثر تضررا جراء الزلزال.

فيما لقيت طفلة عمرها 6 سنوات مصرعها في بلدة ماتاناو بعد انهيار جدار خشبي عليها في منزلها، حسب ما ذكره عمدة البلدة فينسيت فيرنانديز.

وقال مسؤول محلي في دافاو ديل سور‎ إن عدد الجرحى في المقاطعة جراء الزلزال وصل إلى 62.

من جانبها، أفادت هيئة الطيران المدني في الفلبين بأن مطار دافاو الدولي ظهرت به تشققات جراء الزلزال، لكن مدرجه لم يتعرض للضرر.

فيما قال المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي في تصريحات صحفية: "جرى حشد جميع الوكالات المعنية بالحكومة لمواجهة الأوضاع الحالية وتقديم المساعدة الفورية للمحتاجين".وطلب في الوقت نفسه من الجميع التزام الهدوء وتوخي الحذر من إمكانية حدوث هزات ارتدادية.

ووقع الزلزال الساعة 02: 11 بالتوقيت المحلي (06: 11 ت.غ)، وشعر به بصورة قوية سكان معظم منطقة مينداناو جنوبي البلاد وبلدة ماغسايساي.

وأجبر الزلزال عشرات الآلاف حينها على الفرار إلى الملاجئ جرّاء الهزّات، حسب الحكومة، إما بسبب تضرر منازلهم أو لخوفهم من العودة.

وقال رئيس معهد رصد النشاط الزلزال ريناتو سولدوم إنه جرى تسجيل ما لا يقل عن 87 هزة ارتدادية خلال ساعتين بعد الزلزال، وبلغت قوة أقواها 5.8 درجات على مقياس ريختر.

وتتمركز الفلبين في منطقة "الحزام الناري" بالمحيط الهادي؛ حيث تقع 90 بالمائة من الزلازل في العالم.