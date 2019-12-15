أحمد موسى: "هذا الصراع الخطير قادم لا محالة"

15 ديسمبر 2019 - 10:00 م

أكد الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهاب وأزمة المياه من أخطر التحديات التي تواجه العالم.



وأضاف "موسى" خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن «الصراع على الطاقة والمياه هو القادم، لذلك عقدت جلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين ضمن منتدى شباب العالم».



وتابع: «الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا كالعادة، وتحدث عن الدول التي توظف الإرهاب لأغراض سياسية».









