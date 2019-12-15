» أردوغان يهدد الولايات المتحدة بإغلاق قاعدة إنجرليك

15 ديسمبر 2019 - 11:10 م

تعهد الرئيس التركي، رجيب طيب أردوغان، بالرد على أي عقوبات قد تفرضها الولايات المتحدة على بلاده، مهددًا في هذا السياق بإغلاق قاعدة إنجرليك التي تستخدمها القوات الأمريكية.



وقال أردوغان، في مقابلة تلفزيونية مع قناة «A Haber» التركية، الأحد، إن «تركيا سترد بالطبع» على أي عقوبات أمريكية محتملة يريد تطبيقها مشرعون في الكونغرس الأمريكي.

