ترامب يعلن سحب 4000 جندي من أفغانستان

15 ديسمبر 2019 - 11:14 م

كشف مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية، النقاب، اليوم، الأحد، عن أن الرئيس دونالد ترامب يستعد للإعلان عن سحب نحو أربعة آلاف جندي أمريكي من أفغانستان.



وأضاف المسؤول الأمريكي- في تصريحات حصرية لشبكة «سي إن إن» الإخبارية التي لم تكشف عن هويته- قوله «إن سحب هذا العدد من القوات الأمريكية من أفغانستان كان متوقعا منذ فترة طويلة، وإن موعد تنفيذه يمكن أن يعلن في الأسبوع القادم».

