حسن يوسف يكشف حقيقة خلع "البارودي" الحجاب

أكد الفنان حسن يوسف أن خلع الحجاب أو لبسه تصرف شخصى بحت، وبالنسبة لخلع شمس البارودى للحجاب فهى شائعة موسمية، اعتدنا عليها.



وأوضح "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، خلع "شمس" للحجاب كلام عار تماما من الصحة، وهى ملتزمة منذ 37 عاما، وتركت المجد والثروة الفنية والمادية فى عز شبابها، ودائما تتلقى عروضا بملايين الجنيهات من كبرى القنوات للظهور، وترفض كأنها ترفض 10 جنيهات، وعُرض عليها كثيرا مشاركتى فى عمل فنى يناقش قضية مجتمعية، ولكنها رفضت تماما، وفضلت الكتابة، فهى تكتب بعض الخواطر، وأقنعتها بأن تستمر بكتابتها لتجميعها فى كتاب ويتم إصداره باسمها.