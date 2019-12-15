"أديب" يوجه رسالة هامة للرئيس السيسي بشأن أردوغان

15 ديسمبر 2019 - 11:00 م

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حديثه في جلسة بمنتدى شباب العالم عن القيم والمثل، قائلا: "من المواطن عمرو أديب للرئيس السيسي، أردوغان لا عهد له، ولا يعرف الأخلاق والقيم، ولا الشرف.. ده بلطجي رسمي".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه آن الآوان أن تذكر تركيا وقطر بالاسم، مضيفا: "اذكرهم بالاسم يا سيادة الرئيس، فهم يحاولون السيطرة على قوت المصريين، ونحن المصريون انتخابناك لكي تحافظ على قوت المصريين".



وأشار "أديب" إلى أن مصر مستهدفة بقوة، وكل وسائل الإعلام المعادية لمصر تستعد للفترة القادمة للهجوم على مصر، مؤكدا أن الوضع ليس سهلا، ومصر في اختبار شديد، متابعا: "أرجوك يا ريس اذكر اردوغان وتميم بسوء.. اردوغان صنف يخاف ميختشيش".

