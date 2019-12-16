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عمرو أديب

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عمرو أديب: "السيسي حذر من تداعيات الوضع في لبنان"

الحياة السياسية

عمرو أديب
عمرو أديب
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المصريون ـ متابعات

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"أديب" يوجه رسالة هامة للرئيس السيسي بشأن أردوغان

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن وضع لبنان الآن سيىء جدا، منوها أن هناك مواجهات عنيفة وكر وفر بين الثوار وقوات الأمن، وهى الأولى من نوعها منذ بداية الحراك اللبناني.
وأوضح"أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع   على قناة mbc مصر، يوم الأحد، أنه لا أحد يفهم ماذا يريد الناس، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تبدأ غدا المشاورات بشأن إختيار رئيس الوزراء، متوقعا أن هناك جهة ما لا تريد تسمية سعد الحريري رئيسا للوزراء.
وأضاف أن ما يحدث في لبنان شبيه بالمشهد البغدادي، منوهًا بأن الرئيس السيسي حذر اليوم من تلك التداعيات خلال جلسة بمنتدى شباب العالم بحضور وزير الدفاع اللبناني، معقبا: "الوضع كارثي وما نراه الآن هو الأسوء على لبنان، نرى خرابة في شوارع بيروت"، متابعا: "لبنان تحت رحمة الله الآن".

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