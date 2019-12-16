» تفاصيل أزمة إبراهيم حسن في مباراة أسوان بالدوري

16 ديسمبر 2019 - 12:10 ص

كشف فرج عامر رئيس سموحة عن تفاصيل أزمة إبراهيم حسن مدير الكرة في النادي السكندري خلال مباراته مع أسوان بالدوري الممتاز والتي انتهت بفوز الفريق الأزرق بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري العام المصري.



وقال عامر خلال مدلخلة هاتفية في برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد امس، أن مدير الكرة إبراهيم حسن شرح للحكم أن أسوان نفذ إحدى الضربات الثابتة من مكان متقدم 10 ياردات عن مكان اللعبة الأساسي وطلب لعب الكرات من أماكنها.



وتابع قائلًا : "هنا أشهر الحكم الكارت الأحمر في وجه إبراهيم حسن وهو ما جعله ينفعل بشدة لأنه شعر أنه لم يفعل شيئا يستحق الطرد".









