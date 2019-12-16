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في المصالح الحكومية ..

فرج عامر يكشف معلومة خطيرة عن "طفايات الحريق"

الحياة السياسية

النائب فرج عامر
النائب فرج عامر
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المصريون ـ متابعات

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كشف فرج عامر، عضو مجلس النواب، أن أكثر من 90% من طفايات الحريق في المصالح الحكومية منتهية الصلاحية، مشيرا إلى أن المادة الموجودة في الطفايات أصبحت غير صالحة.
وأضاف "فرج عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو اديب ، في برنامج "الحكاية " المذاع على قناة mbc مصر أمس، أن هناك تقصيرا في المتابعة والمراجعة على طفايات الحريق في المصالح الحكومية، مشيرا إلى أن ذلك أمر خطير، وتم التأكد منه وبالدليل، مشيرا إلى أن السكك الحديد والمطارات أيضا ضمن الإحصائية التي تم رصدها.
وأوضح "عضو مجلس النواب"، أن هناك ورشا في مصر تصنع طفايات حريق مغشوشة، موضحا أنه يتم أيضا استيراد طفايات حريق من الصين ولكنها لا تعمل.

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