  • الإثنين 16 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:25 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كهربا

نجم الزمالك السابق: هذا هو معيار "كهربا" نجاح مع الأهلي

ممثل تركي شهير: أردوغان سينتهي أمره بالشنق أو السم

خبير استراتيجي: 2022 هو عام نهاية "أردوغان"

عمرو أديب

"أديب" يوجه رسالة هامة للرئيس السيسي بشأن أردوغان

شمس البارودي وزوجها حسن يوسف

حسن يوسف يكشف حقيقة خلع "البارودي" الحجاب

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى: "هذا الصراع الخطير قادم لا محالة"

أون لاين

معلومة هامة عن نسبة المشتريات الأونلاين في مصر

برج العرب

«يخلق من اللقب أربعين».. نجوم مصرية بـ«أسماء أوروبية»

السيسي

تكلفته 200 مليار دولار... حلم يسعى "السيسي" لتحقيقه

الدولا ر

تراجع كبير للدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

الاطفال

تحركات عاجلة لتغليظ عقوبات الاعتداء على الأطفال

بالفيديو..

"أديب" يكشف إنشاء قاعدة عسكرية لتركيا في ليبيا

آخر الأخبار

أديب
أديب
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية بالعراق

#

حماس توافق على إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية بغزة

#

محمد صلاح يحرج أمير قطر

#

أمريكا تكشف "تفاصيل العملية" السرية بليبيا

أكد الإعلامي عمرو أديب، إن فايز السراج رئيس الحكومة الوفاق الليبية زار أمير قطر خلال الساعات الماضية، ثم توجه بعدها إلى اسطنبول واجتمع مع الرئيس التركي أردوغان مشيرا إلى أن الاتفاق الأمني بين تركيا وليبيا سيدخل البرلمان التركي هذا الأسبوع لإقراره، مضيفا: "وأنا بقولكم تركيا سترسل قوات، وهتعمل قاعدة عسكرية في ليبيا".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، أمس أن البند الرابع في هذا الاتفاق وجد قوة تدخل سريع، لافتا إلى أن وزير الخارجية التركي صرح مؤخرا بشأن وجود القوات "انتم بس تطلبوا"، مضيفا: "السراج بعد ما خلص في قطر طلع على اسطنبول، وأردوغان قاله موضوع ليبيا ده عندي".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» "أديب" يكشف إنشاء قاعدة عسكرية لتركيا في ليبيا
» تفاصيل أزمة إبراهيم حسن في مباراة أسوان بالدوري
» هذا ما قاله "أديب" عن تصريحات "السيسي" بشأن ليبيا
» بالفيديو.. لحظة وصول فريق ليفربول إلى قطر
» موقف قطري مفاجئ من المصالحة مع السعودية
» أردوغان يهدد الولايات المتحدة بإغلاق قاعدة إنجرليك
» أول تعليق من قطر على مفاوضاتها مع الإمارات
» سلاطين الأتراك يثيرون أزمة فى شوارع مصر
» «bein sports» لن تنقل البطولات الإفريقية في هذا الموعد
» الأهلي يتخطى الحدود بهدف «السولية».. ويستعيد صدارة الدوري
» العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بشأن هؤلاء

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية