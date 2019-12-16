نجم الزمالك السابق: هذا هو معيار "كهربا" نجاح مع الأهلي

أكد أسامة نبيه،المدرب المساعد السابق للمنتخب المصري ، أن محمود عبدالمنعم كهربا، يملك إمكانيات فنية مميزة تمكنه من النجاح مع اى فريق يدافع عن ألوانه.
وأوضح " نبيه" ، الذى حل ضيفاً ببرنامج «الماتش» الذى يقدمه هانى حتحوت والمذاع على قناة «صدي البلد»، أن محمود كهربا، لاعب مميز ويمتلك إمكانيات هائلة ولكن نجاحه من عدمه مع الأهلي سيعتمد على عقليته فى المقام الأول، وهي ستكون معيار نجاحه مع الأهلي.
وأضاف "نبيه": "كهربا يملك إمكانيات فنية مميزة ، ولكن التوظيف فى الملعب وتنفيذ التعليمات".
وتابع : « كهربا لا يجيد الشق الدفاعي، كما أن المدرب الأجنبي يهتم بالشغل البدني أكثر من الفني، عليه أن يثبت بأنه صفقة نجاحه ولا يكن مثل غيره من الصفقات التى اثارت جدلاً وبلبلة دون نفع» .
وأردف بالقول "اعتقد أن استبعاد محمود كهربا من المنتخب رغم تألقه مع الزمالك ، جاء بسبب تقريرنا بشأن موقفه في معسكر روسيا بكأس العالم".