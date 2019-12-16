"عايزة ترجعلي" كلمة السر في تعذيب الطفل مروان

كشف عادل نافع، والد الطفل مروان ضحية تعذيب والدته، أسرارا جديدة عن الواقعة تنشر لأول مرة، قائلا : "إنه حاول الحصول على نجله عقب واقعة التعذيب ولكن والدة مروان رفضت إعطاءه الطفل".







وأضاف "نافع"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"،قائلا :" هي فاكرة إنها لما تقهرني على ابني هرجعها ، هي عايزة ترجعلي ".





وتابع: "القانون يمنعه من الحصول على نجله ويعطيه حق الرؤية فقط في أماكن عام". وأكد أنه لم يقصر ماديا مع نجله "مروان"، حيث يعطيه نفقة 2100 جنيه شهريًا من راتبه، وهو ليس مبلغ قليل بالنسبة له خاصة أن لديه أسرة أخرى.



