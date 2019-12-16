شاهد..سعودي يخلع عباءة فتاة ويثير غضب المملكة

أثار فيديو تم تداوله من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب يخلع العباءة من امرأة سعودية ويقبل يدها، غضب المجتمع السعودي، حيث وصفوه بـ"مخل للآداب" .

وقد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو، لشاب وهو يدخل على فتاة داخل غرفة ما، ثم يقوم بإزالة العباءة عنها، ويقبل يدها .



كما يظهر الشاب في الفيديو وهو يجلس بجانب الفتاة بشكل غير لائق ويقبل يدها، ويصرح: "زمن العباءة قد ولى وأن هذا الزمن هو زمن الترفيه"، بحسب ما ذكرته صحيفة "المرصد".

وعلى الرغم من انتشار الفيديو بشكل كبير، لكن لا يعلم أصله وحقيقة تصويره وكذلك الأشخاص الذين يظهرون في الفيديو، حيث طالب الكثيرون بمحاسبة صاحب الفيديو .

في المقابل،هاجم رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو، مطالبين بمحاسبة وعدم نشر ههذ الفيديوهات على مواقع التواصل حتي لا يشتهر أمثال من يقومون بذلك، وهذه أبرز التعليقات:" نتمني القبض عليه با اسرع وقت"،" يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : كل آمتي معافى الا المجاهرون . لاحول ولاقوة الا بالله ، إن لم تستحي فاصنع ماشئت .الله يعافيه ولايبلانا"،" لو أرسل المقطع للجهات المختصة وقدم بلاغ للنائب العام أعتقد كان أفضل من نشره".