  • الإثنين 16 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:02 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فايلر

أول قرار لـ "فايلر" بعد عبور "الحدود" بالدوري

العاهل المغربي الملك محمد السادس

رسالة غير متوقعة من العاهل المغربي لرئيس الجزائر الجديد

العقيد أ.ح الشهيد أحمد المنسي

سر رفض أسرة "المنسي" لمسلسل الاختيار

الإعلامي عمرو أديب

أديب:"ممكن نبقى زي سوريا"

دورى أبطال أوروبا

الموعد والقنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا

الطفل مروان

"عايزة ترجعلي" كلمة السر في تعذيب الطفل مروان

الدولا ر

انخفاض ملحوظ لسعر الدولار بالبنوك

مرتضى منصور

الكشف عن المفاجأة التي يجهزها "مرتضى" للأهلي

مرتضى منصور

مرتضى: عندي مفاجأة هتصدم الأهلي قريب

كلوب

كلوب يهاجم قطر ويسخر من تنظيمها للبطولة

ومطالبات بحبسه..

شاهد..سعودي يخلع عباءة فتاة ويثير غضب المملكة

الصفحة الأخيرة

سعودي يخلع عباءة فتاة
سعودي يخلع عباءة فتاة
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

واعظ سعودي يقذف فتاة بالحذاء في الشارع:«زانية»

#

فتاة تدخن وتتحرش بالشباب على كورنيش جدة تثير موجة غضب

#

ملابس بائعة سعودية تثير غضب المملكة

#

شاهد.. داعية سعودي: التعارف قبل الزواج مباح

تويتر

المملكة

أخبار السعودية

سعودى

عباءة

أثار فيديو تم تداوله من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب يخلع العباءة من امرأة سعودية ويقبل يدها، غضب المجتمع السعودي، حيث وصفوه بـ"مخل للآداب" .

وقد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو، لشاب وهو يدخل على فتاة داخل غرفة ما، ثم يقوم بإزالة العباءة عنها، ويقبل يدها .

كما يظهر الشاب في الفيديو وهو يجلس بجانب الفتاة بشكل غير لائق ويقبل يدها، ويصرح: "زمن العباءة قد ولى وأن هذا الزمن هو زمن الترفيه"، بحسب ما ذكرته صحيفة "المرصد".

وعلى الرغم من انتشار الفيديو بشكل كبير، لكن لا يعلم أصله وحقيقة تصويره وكذلك الأشخاص الذين يظهرون في الفيديو، حيث طالب الكثيرون بمحاسبة صاحب الفيديو .

في المقابل،هاجم رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو، مطالبين بمحاسبة وعدم نشر ههذ الفيديوهات على مواقع التواصل حتي لا يشتهر أمثال من يقومون بذلك، وهذه أبرز التعليقات:" نتمني القبض عليه با اسرع وقت"،" يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : كل آمتي معافى الا المجاهرون . لاحول ولاقوة الا بالله ، إن لم تستحي فاصنع ماشئت .الله يعافيه ولايبلانا"،" لو أرسل المقطع للجهات المختصة وقدم بلاغ للنائب العام أعتقد كان أفضل من نشره".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» إنجي وجدان تحتفل بعيد جوازها السابع: "بحبك"
» بعد وفاته..حسن عفيفي يتصدر تريند جوجل
» "السياحة" تطور أسطولها النقلى.. بهذا الأمر
» إصابة يوسف زيدان بذبحة صدرية ونقله للعناية المركزة
» تعليق ناري من رضا عبد العال على فوز الأهلي
» نشطاء يكشفون الوفاة المأساوية لحاتم ذو الفقار
» إعلامية شهيرة: وقعت في حب هذا الفنان من نظرة عين
» فنانة شهيرة: لهذه الأسباب طلقني سامي العدل مرتين
» فنانة شهيرة تحرج دينا الشربيني بتعليق ناري عن عمرو دياب
» "أديب" يكشف إنشاء قاعدة عسكرية لتركيا في ليبيا
» تفاصيل أزمة إبراهيم حسن في مباراة أسوان بالدوري

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:55 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية