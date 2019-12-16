الموعد والقنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا

16 ديسمبر 2019 - 10:06 ص

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتى تقام الواحدة ظهر اليوم بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بلدية نيون السويسرية.

وستنقل القرعة عبر قناة بي إن سبورت، وستضم القرعة وعائين، الأول للأندية أصحاب الصدارة في دور المجموعات، والثاني لأصحاب الوصافة بالمجموعات الثمانية.

وتصدرت تلك الأندية مجموعاتها: باريس سان جيرمان الفرنسي- بايرن ميونخ الألماني- مانشستر سيتي الإنجليزي- يوفنتوس الايطالي- ليفربول الإنجليزي- برشلونة الإسباني- لايبزيج الألماني- فالنسيا الإسباني.

فيما جاء في الوصافة أندية: ريال مدريد الإسباني- توتنهام الإنجليزي- نابولي الإيطالي- بوروسيا دورتموند الألماني- ليون الفرنسي- تشيلسي الإنجليزي- أتلانتا الايطالي - أتليتكو مدريد الإسباني.