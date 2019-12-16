محافظ قنا: صناع الخير أعادت الحياة إلى "أشقاء النور"

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متابعات - سارة أشرف

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قنا

محافظ قنا

صناع الخير

أشاد  اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا بجهود مؤسسة صناع الخير للتنمية في دعم شرائح غير القادرين في أنحاء محافظة قنا وبخاصة في  المناطق الأكثر احتياجا والقرى الأشد فقرا بالمحافظة مثمنا الدور الذي تقوم به المؤسسة في محاربة العمى من خلال توقيع الكشف على العيون وصرف العلاج وتسليم النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان تماما.

جاء ذلك  خلال مشاركة محافظ قنا في الاحتفالية الخاصة التي نظمتها مؤسسة صناع الخير للتنمية بقرية حاجر الجبل مركز القوف  احتفالا بالانتهاء من إعادة أعمار  منزل أشقاء ثلاث من أبناء القرية  اشتهروا إعلاميا بـ "أشقاء النور" كانت قد نجحت صناع الخير في إعادة النور إلى عيونهم بعدما كاد العمى يفتك بأبصارهم من خلال إجراء علميات زرع قرنية لهم بالمجان تماما  واستكملت مشوارها الخيرى معهم فاعادت  اعمار منزلهم بالكامل وقام المحافظ بتسليمه لهم خلال الاحتفالية

حضر الاحتفالية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

من جانبه اكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير مشروعات صناع الخير ان المؤسسة وفور انتهاءها من اجراء عمليات جراحات القرنية للاشقاء الثلاثة بنجاح شرعت في استكمال دورها الانسانى مع الاسرة من خلال تامين بيئة معيشية مناسبة لهم فقامت المؤسسة باعادة اعمار منزلهم بالكامل من ترميم للجدران وعمل سق وارضيات سيراميك وحمام وابواب وشبابيك ودهانات ثم قامت بفرش البيت كاملا بالاثاث من غرفتين نوم وغرفة استقبال ومطبخ وعدد من الاجهزة الكهربائية من بينها بوتجاز وثلاجة وغسالة ومروحتين

يذكر ان مؤسسة صناع الخير للتنمية دعمت جهود محاربة العمى في محافظة قنا بتنظيم عدد من قوافل مبادرتها عنيك في عنينا  بالمحافظة والتى تنظمها المؤسسة بالتعاون مع شركة اوركيديا للصناعات الدوائية وبرعاية رئاسة مجلس الوزراء وتم خلال القوافل توقيع الكشف الطبى على عشرات الالاف من ابناء المحافظة من سكان القرى الاشد احتياجا كما قامت المؤسسة بصرف العلاج اللازم وفق تقرير الاطباء في القوافل وعمل النظارات الطبية وتسليمها للاهالى واجراء جراحات العيون المختلفة من مياه بيضاء ومياه زرقاء وشبكية وجسم زجاجى وظفرة وصولا الى علميات زرع القرنية كل ذلك بالمجان تماما


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