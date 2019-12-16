» إنجي وجدان تحتفل بعيد جوازها السابع: "بحبك"

علا خطاب
شاركت الفنانة إنجي وجدان، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام"، مجموعة صور لها من عقد قرانها، وذلك احتفالا بعيد جوازها السابع .
ونشرت الفنانة إنجي وجدان، صورا لها من عقد قرانها، على زوجها أحمد الوتيدي، وعلقت: "يوم 14 ديسمبر 2012 كان كتب كتابي على جوزي أحمد، كل سنة وأنت طيب ودايما ظهري وسندي ومصدر الأمان والحب والاحترام، بحبك وشكرا لكل حاجة بتعملهالي".
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يوم 14 ديسمبر 2012 كان كتب كتابي على جوزي احمد كل سنة و انت طيب و دايما ظهري و سندي و مصدر الامان و الحب و الاحترام بحبك و شكرا لكل حاجة بتعملهالي ?? #marriage #love #life #husband #official #طلعت_روحي #سفيرة_السعادة #انتي_جميلة_زي_مانتي #engywegdan #إنجي_وجدان #egypt #mena #middleeast #actress #comedian #comedy #tv #film #egypt #kuwait #uae #emirates #lebanon #saudi #bahrain #oman # #dressforless #fashionissimple #plussizefashion #fashion
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