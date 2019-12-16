رسالة غير متوقعة من العاهل المغربي لرئيس الجزائر الجديد

16 ديسمبر 2019 - 10:32 ص

هنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، بفوزه بالانتخابات الرئاسية، ووجه له دعوة لبدء صفحة جديدة بين البلدين.

وأضاف العاهل المغربي في برقيته أن دعوته للجزائر يحفها الثقة المتبادلة بين البلدين والحوار البناء، حسبما نشر الإعلام المحلي المغربي.

جدير بالذكر أن العاهل المغربي عرض آلية سياسية جديدة من الحوار والتشاور لإحياء العلاقات بين الدولتين دون أن يتلقي أي رد، وكانت دعوته بعد بضعة أسابيع من جولة مفاوضات أولى برعاية المنظمة الأممية.



