تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ سوزان مبارك

كشفت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، عن خروج زوجة الرئيس الأسبق، سوزان مبارك، من المستشفي، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وكتبت الإعلامية فجر السعيد، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "خروج الهانم #سوزان_مبارك من المستشفى بالسلامة".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع التغريدة، داعين لـ سوزان مبارك بالشفاء العاجل، وجاءت أبرز التعليقاء كالآتي: "حمد الله على السلامة"، "دايمًا وش السعد أستاذة فجر"، "الحمد لله على سلامتكم إنتوا الاتنين نورتوا بيتكم ربنا يبارك فيكم يارب".

وكان قد دخلت سوزان مبارك غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، ومنعت عنها الزيارة، وكتب نجلها علاء مبارك، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي، وندعو الله أن يتم شفاؤها على خير، وأن تعود إلى بيتها في القريب العاجل".

جدير بالذكر، أن فجر السعيد، من الإعلاميين المقربين من أسرة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، حيث أجرت لقاءً معه في مايو الماضي، لصحيفة "الأنباء" الكويتية، تحدث فيه عن العديد من الملفات، أبرزها "صفقة القرن" وذكرياته مع حرب الكويت، وكواليس لقاءاته لوقف الغزو العراقي لها.