السلطات السعودية تتحرك بعد فيديو أثار غضب المواطنين

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وكالات- الدويني فولي

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أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن النيابة العامة أصدرت أمرًا برفع دعوى جزائية عامة، ضد المتورطين في تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثار غضب السعوديين.
ويظهر في مقطع الفيديو الذي تداول بكثرة علي مواقع التواصل الاجتماعي، شابا يدخل على فتاة في غرفة، ويقوم بنزع عباءتها وهو يردد "زمن العباءة قد ولى وهذا زمن الترفيه"، الأمر الذي وصفه مغردون بأنه إساءة متعمدة للسعودية عبر ربط نزع الحشمة بالترفيه.

وأكد مصدر مسئول في النيابة العامة السعودية، أنه "بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه مساسا بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة، والسخرية منها، وتصوير ذلك وإنتاجه وتخزينه وإرساله عبر وسائل التقنية الحديثة، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، بتحريك دعوى جزائية عامة ضده".

وأشار المسؤول إلى أن هذه الدعوى تستند إلى المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، مؤكدا أنه تمت مباشرة إجراءات الاستدلال، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، للقبض على المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأفاد المصدر بأن النيابة العامة تتابع كل ما ينطوي على المساس بالقيم الدينية والآداب العامة، ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

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