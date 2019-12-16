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«السمنة والسرطان» أبرزهما..7 أضرار للكاتشب الجاهز

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أضرار الكاتشب على الصحة
أضرار الكاتشب على الصحة
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علا خطاب

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السرطان

أضرار

الكاتشب

يعتبر "الكاتشب" معشوق الأطفال والكبار، فلا يخلي وجبة ألا به، حيث يحرص الكثيرين من الأسر على وجوده في منزلهم، ولكنهم يجهلون أضراره الخطيرة على الصحة.

ويعتبر "الكاتشب" منتج عالمي، حيث يستخدم 97% من الأسر الأمريكية الكاتشب في الطعام، ويبلغ متوسط استهلاك الفرد في العام الواحد 3 زجاجات.

وإليكم أبرز أضرار الكاتشب الجاهز على الصحة:

1- يتسبب في زيادة نسبة الحموضة وهياج المعدة، وذلك لأنه يحتوي على نوع معين من الأسيد.

2- يحتوي على مادة تحمل اسم فانيلين الموجودة في الصمغ والنشا للحفاظ على الكاتشب، "كارثة"، لكونها مادة مسرطنة، حيث إن لها تأثير ضار جدًا ويسبب الأكسدة التي تؤدي إلى السرطان.

3- يحتوي الكاتشب على كميات كبير من الصوديوم وتناوله بكثرة يرفع من خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية المختلفة وأهمها ارتفاع ضغط الدم.

4- كما يحتوى على كمية كبيرة من السكر فيؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير.

5- كما يحتوي الخل الذي يضع له ليبقي لفترة أطول، على مواد كيماوية ومبيدات سامة، مع المواد الأخرى يؤدي إلى ارتجاع في المرئ وزيادة الحموضة وقرحة المعدة والإثنى عشر.

6- الملح والذي له أثره في حدوث ضغط، ثبت بالدليل القاطع أن الأطفال الذين يضعون ملحًا زائدا عن الأكل معرضين للضغط عند بلوغ  الثلاثين.

7- المادة الوحيدة الجيدة في "الكاتشب" تحمل اسم الليكوبين وهي مضادة للأكسدة ولكن عندما تتعرض هذه المادة للحرارة تصبح سامة.


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