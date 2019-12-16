الدولار يهبط أمام الجنيه لأدنى سعر منذ 3 سنوات

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محمد فضل- متابعات

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في تراجع مفاجئ هبط سعر الدولار الأجنبي امام الجنيه المصري لأقل من 16 جنيهًا لأول مرة منذ ما يقرب من 3 سنوات.

وتراجعت الورقة الخضراء في عدد كبير من البنوك العاملة في السوق المحلية لتسجل 15.98 جنيه للشراء في بنوك "الإمارات دبي الوطني، المصرف المتحد، الأهلي المتحد، أبو ظبي الأول - الإسكندرية"، فيما سجّل الدولار في بنوك "التجارى الدولي، الاستثمار العربي، الأهلي الكويتي" 15.99 جنيه للشراء.

وجاء تراجع العملة الخضراء أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأثنين 16 ديسمبر 2019، بقيمة تراوحت بين 5 قروش إلي 7 قروش.

وبلغ سعر الدولار نحو 16.00 جنيه للشراء 16.10 جنيها للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، ليسجل نحو 15.98 جنيه للشراء، 16.08 جنيها للبيع.

وكان سعر الدولار الأمريكي، تراجع أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات أمس الأحد، بقيمة تراوحت بين قرشين إلي 3 قروش.


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