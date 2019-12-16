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إنجي خوري تصدم الجميع وتعترف بإقامة علاقة مع فنان شهير

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إنجي خوري
إنجي خوري
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لبنان

علاقة

فنان

انجي خوري

ربيع الزين

صدمت الفنانة السورية المثيرة للجدل إنجي خوري، الجميع باعترافها في بث مباشر على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي، بعلاقة كانت بينها وبين الفنان وعارض الأزياء اللبناني الشهير ربيع الزين الذي حصل على لقب ملك جمال لبنان عام 2014.

وقالت إنجي خوري- التي دائمًا تثير الجدل بسبب ظهورها في فيديوهات  وصور عارية- أنها كانت تربطها به علاقة لمدة 4 سنوات، زاعمة  أنه كان شبه مكتوب كتابهما، وكان من الممكن أن يتزوجا، ووالدته كانت تعلم بهذه العلاقة، مشيرةً إلى أن مشاكل حصلت بينهما ولم يكملا واصفةً إياها بـ"الرجل".

كما اعتذرت خوري من الزين لأنها كشفت عن إسمه قائلةً:"ما قلت اسمو قبل لأنو هو ما كان يقبل وما كنا حاطين محابس، بعتذر ربّوعة مضطرة قول اسمك".

ونشرت خوري الفيديو عبر صفحتها على "يوتيوب"، ولكن لوحظ وضعها لصور ملك جمال لبنان السابق ربيع الزين.




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