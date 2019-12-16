» رسميًا.. إسرائيل تصدر الغاز لمصر

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تصدير غاز

وقع وزير الطاقة في دولة الاحتلال يوفال شتاينتز، اليوم الأحد، على وثائق رسمية من أجل تصدير الغاز لمصر.

وقال في تصريحات له اليوم الاثنين، إنه وقع الموافقة على بدء تصدير الغاز من حقلي "ليفياثان" و"تمار" الواقعين في البحر المتوسط إلى مصر، بحسب "روسيا اليوم".

وتابع أن إسرائيل تصبح بذلك "لأول مرة في تاريخها، مصدّرا للطاقة وشريكا مهما في سوق الطاقة الإقليمية".

وذكر أن مصر ستستخدم الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياجاتها الداخلية ولتصدير الغاز المسال إلى دول أخرى، واصفا ذلك بـ "أهم مشروع للتعاون الاقتصادي بين البلدين منذ إبرامهما اتفاق السلام عام 1979".

ومن المزمع أن يتم التصدير إلى مصر أواخر الشهر الجاري.

وتقضي الصفقة المبرمة بقيمة 15 مليار دولار، بتصدير ما يصل إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان، علاوة على 25 مليارا آخرى من حقل تمار، خلال السنوات الـ 15 المقبلة.

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