محمد عبده يحرج أحد حضور حفله "وجده ينظف أنفه بإصبعه"

16 ديسمبر 2019 - 05:47 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان ?محمد عبده، أثناء إحيائه إحدى الحفلات? وهو على المسرح، بينما وجد أحد حضور الحفل يضع إصبعه في أنفه ويقوم بفعل "مقزز".

ولفت نظر الفنان محمد عبده، ما يقوم به أحد الحضور في إحدى حفلاته الأخيرة يقوم بتنظيف أنفه بإصبعه بطريقة مستفزة ما أجبر الفنان على التعليق ونبهه من القيام بهذه الحركة المقززة بين الحضور بطريقة الإشارة لفعلته.

ورأى البعض أن الفنان تسبب في إحراج بالغ لمن كان يقوم بفعله، كونه لفت نظر الحاضرين لفعله "المقزز".