  • الإثنين 16 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:47 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الشاب الكويتي

شاهد.. شاب كويتي يعتنق اليهودية وإسرائيل تحتفي به

الفتاة والشاب

صاحبة الفيديو الغير أخلاقي في السعودية.. فنانة وتهدد

وزير الخارجية القطري

قطر تصدم الإخوان

الدولار والجنيه

الدولار يهبط أمام الجنيه لأدنى سعر منذ 3 سنوات

اوزيل

ردًا على اتهمامهم باضطهاد المسلمين.. الصين توجه دعوة رسمية لـ«أوزيل»

السيسي

الرئيس على "تويتر": ليس لدينا وقت للتناحر مع أحد

تركي ال شيخ

مذيع الجزيرة يعلن التصالح مع تركي آل الشيخ

علم إيران

إيران تفجر مفاجأة بشأن المفاوضات السرية مع السعودية

السعودية

تعرف علي ترتيب مصر والسعودية في قائمة الأكثر نفوذا في 2019

الإفتاء

حكم حرق ورق المصاحف القديمة .. الإفتاء تجيب

القبض على رئيس "ملائكة الموت" في الإمارات

عرب وعالم

الشرطة الإمارتية
الشرطة الإمارتية
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

ضربة قوية لـ"داعش".. القبض على نائب "البغدادي"

#

القبض على 5 مصريين في السعودية ارتكبوا 42 جريمة

#

السعودية تتفوق على الإمارات في هذا الأمر

#

القبض على المتسبب في حريق إيتاي البارود

الامارات

دبي

اخبار الامارات

رضوان تاجي

ملائكة الموت

ألقت السلطات الأمنية في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، القبض على أشد العناصر الإجرامية خطورة، والمدرج على قوائم "الإنتربول".

ونشرت القيادة العامة لشرطة دبي بيانًا على موقعها الرسمي، كشفت فيه أنه تم ضبط متهم يُدعى، رضوان تاجي ( 41 عاماً) وهو رئيس منظمة "ملائكة الموت" الإجرامية.

ويعد "تاجي" أحد أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة عالميا.

وصدرت بحق المتهم مذكرات قبض دولية في العام الماضي، بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة.

وبحسب شرطة دبي فإن المتهم دخل إلى الإمارات منتحلاً هوية شخص آخر، وكان يقيم في إحدى الفلل السكنية في إمارة دبي، موضحة أن إلقاء القبض عليه جاء بفضل التعاون المثمر مع كل من الشرطة الهولندية والإنتربول، بحسب "رادار نيوز".

وقالت السلطات الإماراتية إن  المتهم دخل أراضي الدولة عبر مطار دبي مستخدما أوراقا ثبوتية رسمية، بهوية غير هويته، قادما من هولندا، وأقام في أحدى ضواحي دوبي، واستعان بمساعدين من جنسيات مختلفة لتلبية احتياجاته.

ويواجه المجرم قائمة طولية من التهم كجرائم القتل والإتجار بالمخدرات من خلال تزعمه لمنظمة تحمل اسم "ملائكة الموت" الإجرامية.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» «كارتيرون» يعلن تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش
» سوزان مبارك تخرج من المستشفى
» «تشافي»: السد قادر على تخطي الترجي التونسي
» رسميًا.. إسرائيل تصدر الغاز لمصر
» تفاصيل 48 ساعة رعب لنجل ضابط داخل «أسانسير»
» «كلوب» يُعلق على مواجهة أتليتكو مدريد بدوري الأبطال
» «أمادو نياس» يخطف فوزًا مثيرًا للإنتاج الحربي أمام طنطا
» كواليس مران الأهلي اليوم
» تعرف علي ترتيب مصر والسعودية في قائمة الأكثر نفوذا في 2019
» جهاز "الفراعنة" يحضر مباراة الزمالك والطلائع
» بعد العمرة.. شيماء سيف ترد على أحد متابعيها: "متلهيش نفسك"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:23 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية