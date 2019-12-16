القبض على رئيس "ملائكة الموت" في الإمارات

16 ديسمبر 2019 - 06:23 م

ألقت السلطات الأمنية في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، القبض على أشد العناصر الإجرامية خطورة، والمدرج على قوائم "الإنتربول".

ونشرت القيادة العامة لشرطة دبي بيانًا على موقعها الرسمي، كشفت فيه أنه تم ضبط متهم يُدعى، رضوان تاجي ( 41 عاماً) وهو رئيس منظمة "ملائكة الموت" الإجرامية.

ويعد "تاجي" أحد أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة عالميا.

وصدرت بحق المتهم مذكرات قبض دولية في العام الماضي، بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة.

وبحسب شرطة دبي فإن المتهم دخل إلى الإمارات منتحلاً هوية شخص آخر، وكان يقيم في إحدى الفلل السكنية في إمارة دبي، موضحة أن إلقاء القبض عليه جاء بفضل التعاون المثمر مع كل من الشرطة الهولندية والإنتربول، بحسب "رادار نيوز".

وقالت السلطات الإماراتية إن المتهم دخل أراضي الدولة عبر مطار دبي مستخدما أوراقا ثبوتية رسمية، بهوية غير هويته، قادما من هولندا، وأقام في أحدى ضواحي دوبي، واستعان بمساعدين من جنسيات مختلفة لتلبية احتياجاته.

ويواجه المجرم قائمة طولية من التهم كجرائم القتل والإتجار بالمخدرات من خلال تزعمه لمنظمة تحمل اسم "ملائكة الموت" الإجرامية.