  • الإثنين 16 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الشاب الكويتي

شاهد.. شاب كويتي يعتنق اليهودية وإسرائيل تحتفي به

الفتاة والشاب

صاحبة الفيديو الغير أخلاقي في السعودية.. فنانة وتهدد

وزير الخارجية القطري

قطر تصدم الإخوان

الدولار والجنيه

الدولار يهبط أمام الجنيه لأدنى سعر منذ 3 سنوات

اوزيل

ردًا على اتهمامهم باضطهاد المسلمين.. الصين توجه دعوة رسمية لـ«أوزيل»

السيسي

الرئيس على "تويتر": ليس لدينا وقت للتناحر مع أحد

تركي ال شيخ

مذيع الجزيرة يعلن التصالح مع تركي آل الشيخ

علم إيران

إيران تفجر مفاجأة بشأن المفاوضات السرية مع السعودية

السعودية

تعرف علي ترتيب مصر والسعودية في قائمة الأكثر نفوذا في 2019

الإفتاء

حكم حرق ورق المصاحف القديمة .. الإفتاء تجيب

شاهد.. شاب كويتي يعتنق اليهودية وإسرائيل تحتفي به

عرب وعالم

الشاب الكويتي
الشاب الكويتي
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. انتحار شاب كويتي بطريقة شنيعة

#

شاهد.. تعميد شاب خليجي واعتناقه المسيحية في بريطانيا

#

شاهد.. اختطاف شاب من الشارع و"الداخلية" تفجر مفاجأة

#

كويتي شاهد طليقته ترقص في حفل غنائي..ماذا فعل؟

إسرائيل

شاب

اليهودية

كويتي

احتفت وسائل إعلام إسرائيلية، بشاب كويتي تخلى عن الإسلام وقرر اعتناق الديانة اليهودية، مشيرة إلى أنه غادر الكويت للعيش في بريطانيا، وينوي التوجه إلى إسرائيل للعيش فيها.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية في تقريرها، إن الشاب يدعى يوسف المهنا وهو في الـ 25 من العمر، وقد قام بتغيير اسمه بعد هروبه مؤخرًا إلى بريطانيا ليصبح (نفتالي).

وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الشاب كان يمارس الشعائر اليهودية وتلاوة التوراة بشكل سري داخل منزل عائلته في الكويت.

وأشارت إلى أن "نفتالي" تلقى تعليمه على كراهية إسرائيل، لكنه كان يشعر بأنه يهودي، وأنه كان يحاول التصرف بطريقة طبيعية عند خروجه من المنزل حتى لا يثير الشبهات؛ لأن قليلًا من الأشخاص في الكويت يعرفون عن حياته المزدوجة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» «كارتيرون» يعلن تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش
» سوزان مبارك تخرج من المستشفى
» «تشافي»: السد قادر على تخطي الترجي التونسي
» رسميًا.. إسرائيل تصدر الغاز لمصر
» تفاصيل 48 ساعة رعب لنجل ضابط داخل «أسانسير»
» «كلوب» يُعلق على مواجهة أتليتكو مدريد بدوري الأبطال
» «أمادو نياس» يخطف فوزًا مثيرًا للإنتاج الحربي أمام طنطا
» كواليس مران الأهلي اليوم
» تعرف علي ترتيب مصر والسعودية في قائمة الأكثر نفوذا في 2019
» جهاز "الفراعنة" يحضر مباراة الزمالك والطلائع
» بعد العمرة.. شيماء سيف ترد على أحد متابعيها: "متلهيش نفسك"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:23 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية