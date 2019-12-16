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«كارتيرون» يعلن تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

الرياضة

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الزمالك
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أمير سعد

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الزمالك

طلائع الجيش

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش على ملعب الجيش بالسويس، المقرر انطلاقها في السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد السلام، محمد عبد الغنى، محمود علاء، محمد عبد الشافى

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد أوناجم ويوسف أوباما

خط الهجوم: أشرف بن شرقى ومصطفى محمد

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل - مصطفي فتحي - محمد حسن - عمر السعيد - اسلام جابر - احمد عيد - كريم بامبو.

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