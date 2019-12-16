» السعودية تعاقب مواطنًا مؤيدًا لإسرائيل

الطيب حسين
قال إعلامي سعودي، يدعى عبد الحميد الغبين، اليوم الإثنين، إن سلطات بلاده سحبت الجنسية منه.
"والغبين" إعلامي سعودي، ويعد من أبرز المؤيدين لإقامة علاقات مع دولة الاحتلال، كما رحب في مرة سابقة باجتياح إسرائيل لجنوب لبنان.
وكتب "الغبين" عبر حسابه على موقع تويتر، أن السلطات السعودية سحبن جنسيته دون معرفة الأسباب، مشيرا إلى أنه يحترم القرار ويبقى على السمع والطاعة.
ما نشر عن سحب الجنسية صحيح وبقرار وزاري ولا أعرف الأسباب !— #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) December 16, 2019
وأنا أحترم القرار بغض النظر عن حيثياته وليس لنا إلا السمع والطاعة.#عبدالحميد_الغبين
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