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فستان قصير.. رانيا يوسف تثير الجدل في أحدث ظهور

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رانيا يوسف
رانيا يوسف
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أحمد سالم

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رانيا يوسف

أحدث ظهور

فستان رانيا يوسف

صور رانيا يوسف

ظهرت الفنانة رانيا يوسف في أحدث ظهور لها، خلال مجموعة صورة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت يوسف في الصور التي نشرتها، بفستان قصير، في حين انهالت عليها التعليقات التي جاءت من قبل الشباب والفتيات في الوطن العربي، معبرة عن جمالها وأناقتها.

وتشارك رانيا يوسف في بطولة فيلم "صندوق الدنيا"، مع باسم سمرة، وصلاح عبدالله، وأحمد كمال، وعلاء مرسي، وعمرو القاضي، وفرح يوسف، ورابي عمرو سعد، والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات، وإنتاج شركة "Kemet Film Production ".

شاهد.. 

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