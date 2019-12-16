» بالفيديو.. استنفار كامل لـ6 فرق طواريء بالكويت

16 ديسمبر 2019 - 08:49 م

شهدت الكويت هطول أمطار غزيرة اليوم الاثنين، أدت إلى غلق بعض الطرق، كما استدعت السلطات 6 فرق طواريء.





#كويتنا | #البلدية: استنفار كامل لست فرق طوارئ لسحب مياه الأمطار من الطرقات في #الجهراء وتشكيل غرفة عمليات لتلقى الشكاوى وتوجيه الفرق الفنية للمواقع المتضررة بالتعاون مع الأشغال..#امطار_الكويت pic.twitter.com/d5TWbBTIeP — كويتنا | kuwaitna???? (@kuwaitnanews) December 16, 2019

وهطلت الأمطار بغزارة في الجهراء، كما تم تشكيل غرفة عمليات لتلقى الشكاوى وتوجيه الفرق الفنية للمواقع المتضررة بالتعاون مع الأشغال.

#كويتنا | #البلدية: استنفار كامل لست فرق طوارئ لسحب مياه الأمطار من الطرقات في #الجهراء وتشكيل غرفة عمليات لتلقى الشكاوى وتوجيه الفرق الفنية للمواقع المتضررة بالتعاون مع الأشغال..#امطار_الكويت pic.twitter.com/d5TWbBTIeP — كويتنا | kuwaitna???? (@kuwaitnanews) December 16, 2019





كما وجهت وزارة الداخلية، بضرورة الانتباه لوجود تجمع مياه على طريق الفحيحيل السريع باتجاه العاصمة.