» بالفيديو.. استنفار كامل لـ6 فرق طواريء بالكويت

الطيب حسين
شهدت الكويت هطول أمطار غزيرة اليوم الاثنين، أدت إلى غلق بعض الطرق، كما استدعت السلطات 6 فرق طواريء.
#كويتنا | #البلدية: استنفار كامل لست فرق طوارئ لسحب مياه الأمطار من الطرقات في #الجهراء وتشكيل غرفة عمليات لتلقى الشكاوى وتوجيه الفرق الفنية للمواقع المتضررة بالتعاون مع الأشغال..#امطار_الكويت pic.twitter.com/d5TWbBTIeP
— كويتنا | kuwaitna???? (@kuwaitnanews) December 16, 2019
#كويتنا | الامطار في الدمام #السعودية#امطار_الكويت pic.twitter.com/Elfk8Q0BsJ
— كويتنا | kuwaitna???? (@kuwaitnanews) December 16, 2019
وهطلت الأمطار بغزارة في الجهراء، كما تم تشكيل غرفة عمليات لتلقى الشكاوى وتوجيه الفرق الفنية للمواقع المتضررة بالتعاون مع الأشغال.
#كويتنا | #البلدية: استنفار كامل لست فرق طوارئ لسحب مياه الأمطار من الطرقات في #الجهراء وتشكيل غرفة عمليات لتلقى الشكاوى وتوجيه الفرق الفنية للمواقع المتضررة بالتعاون مع الأشغال..#امطار_الكويت pic.twitter.com/d5TWbBTIeP
— كويتنا | kuwaitna???? (@kuwaitnanews) December 16, 2019
#كويتنا | الامطار في الدمام #السعودية#امطار_الكويت pic.twitter.com/Elfk8Q0BsJ
— كويتنا | kuwaitna???? (@kuwaitnanews) December 16, 2019
#كويتنا | الداخلية تغلق الدائري الخامس.. #أمطار_الكويت pic.twitter.com/ChBAvdraag
— كويتنا | kuwaitna???? (@kuwaitnanews) December 16, 2019
كما وجهت وزارة الداخلية، بضرورة الانتباه لوجود تجمع مياه على طريق الفحيحيل السريع باتجاه العاصمة.
#كويتنا | #البلدية: استنفار كامل لست فرق طوارئ لسحب مياه الأمطار من الطرقات في #الجهراء وتشكيل غرفة عمليات لتلقى الشكاوى وتوجيه الفرق الفنية للمواقع المتضررة بالتعاون مع الأشغال..#امطار_الكويت pic.twitter.com/d5TWbBTIeP— كويتنا | kuwaitna???? (@kuwaitnanews) December 16, 2019
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