» بالفيديو.. استنفار كامل لـ6 فرق طواريء بالكويت

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امطار الكويت

أمطار في الكويت

شهدت الكويت هطول أمطار غزيرة اليوم الاثنين، أدت إلى غلق بعض الطرق، كما استدعت السلطات 6 فرق طواريء.

وهطلت الأمطار بغزارة في الجهراء، كما تم تشكيل غرفة عمليات لتلقى الشكاوى وتوجيه الفرق الفنية للمواقع المتضررة بالتعاون مع الأشغال.



كما وجهت وزارة الداخلية، بضرورة الانتباه لوجود تجمع مياه على طريق الفحيحيل السريع باتجاه العاصمة.


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