» بالفيديو.. أول مران لـ«كهربا» بملعب التتش

16 ديسمبر 2019 - 09:17 م

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو للاعب محمود عبد المنعم “كهربا” أثناء مشاركته في التدريب على أرضية ملعب مختار التتش.

وكتب حساب الأهلي الرسمي :”لاعبنا محمود كهربا يستعد?? لدينا كثير من البطولات لاقتناصها معًا”.

كان الأهلي قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن ضم “كهربا” لمدة 4 مواسم ونصف بعد أن فسخ اللاعب عقده مع ناديه ديبرتيفو أفيش البرتغالي مقابل دفع 400 ألف يورو تحملها الأهلي.

وسيحصل “كهربا” على 9 مليون جنيه في أول موسمين مع القلعة الحمراء ثم 10 مليون في الموسم الثالث و11 مليون بالرابع و4.5 مليون جنيه في باقي الموسم الحالي.

وقرر السويسري رينيه فايلر خضوع اللاعب لتدريبات تأهيلية قبل دخوله مع الفريق في المران الجماعي.

وسيقوم الأهلي بتسجيل اللاعب في قائمته بداية من يناير المقبل.