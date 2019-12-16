» الأزهر يواصل برنامج التوعية الأسرية بالدقهلية

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الأزهر

الازهر للفتوى

التوعوية الاسرية

برنامج التوعية الاسرية

يواصل برنامج التوعية الأسرية الذي يشرف عليه مركز الأزهر العالمي للفتوى? الإلكترونية جهودَه لاستقرار الأسرة المصرية، وتقليل حالات الطلاق في كافة ربوع مصر.

وعقدت صباح اليوم ندوة توعوية بمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية عن سبل حفظ الأسرة من التفكك، ودعمها لمواجهة التحديات.

حاضر في هذه الندوةِ الشيخُ أسامة هاشم الحديدي المديرُ التنفيذيُّ لمركزِ الأزهر العالمي للفتوى? الإلكترونية، والشيخ عبد الحميد متولي مشرف عام وحدة لم الشمل، والشيخ عبد الله سلامة مشرف برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، والشيخُ إسلام عجلان عضو مركز الفتوى?، والدكتور أحمد الجمل عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر.

وكان في استقبال العلماء المحاضِرين السيد نادر محي الدين رئيس مجلس مدينة الجمالية، والسيد علاء الشربيني وكيل مديرية الشباب والرياضة، والعديد من الشخصيات.

ولاقت الندوة حفاوةً بالغةً من جماهير مركز الجمالية.

ومن الجدير بالذكر أن برنامَجَ التوعية الأسرية عَقَدَ لقاءه الرابعَ بالدقهلية في نو?مبر الماضي.

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