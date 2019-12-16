  • الإثنين 16 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:47 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السكة الحديد

"السكة الحديد" تعتذر للمواطنين.. تعرف على السبب

الأهرامات

تحركات واسعة لتنفيذ أكبر خطة تمويلية لدعم السياحة

القاضي

قاضي "صدام حسين": لم أؤيد إعدامه

الكويت

"الجنايات الكويتية" تبرئ "عتيج المسيان" من الإساءة لمصر

السعودية

مسئول يكشف سر موافقة السعودية على مفاوضة قطر

انتصار

لفتة إنسانية لـ"انتصار السيسي" في منتدى شباب العالم

بطل الملاكمة يوجه التحية لابن سلمان

شاهد.. بطل الملاكمة يفاجئ "بن سلمان" بعد فوزه

الدولار والجنيه

الدولار يهبط أمام الجنيه لأدنى سعر منذ 3 سنوات

الشاب الكويتي

شاهد.. شاب كويتي يعتنق اليهودية وإسرائيل تحتفي به

الاسماعيلى والاهلى

اتحاد الكرة في ورطة بسبب قمة الإسماعيلى والأهلي

الزمالك يسقط في «فخ» الهزيمة أمام طلائع الجيش

الرياضة

الزمالك
الزمالك
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الشوط الأول.. طلائع الجيش يتقدم على الزمالك 2/1

#

الزمالك يوضح موقف «شيكابالا» من مواجهة طلائع الجيش

#

حقيقة رحيل «ديسابر» عن تدريب بيراميدز

#

«مرتضى»: انسوا قناة الزمالك.. وعقوبات ضد المتضامنين مع «ميتشو»

المصريون

الزمالك

طلائع الجيش

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خسارة مفاجئة أمام طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدوري العام.

وتعد هذه الخسارة هي الأولى للزمالك تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي كان حقق فوز على الشرقية في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بالاضافة لفوزه في بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق أول أغسطس الأنجولي، وحقق انتصاره الأول في الدوري على حساب بيراميدز بالجولة الماضية للمسابقة المحلية.

ونجح طارق يحيي، المدير الفني لطلائع الجيش في تحقيق الانتصار الأول لفريقه بالدوري، بعد أن تعادل في 4 مباريات، وخسر في لقائين.

تقدم محمد شحاتة بهدف أول للطلائع في الدقيقة الثالثة، وتعادل للزمالك مصطفى محمد في الدقيقة 36، وتقدم مرة أخرى المضيف بهدف ثاني عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 42، وفي الشوط الثاني سجل أحمد سمير الهدف الثالث بالدقيقة 58، وقلص كريم بامبو النتيجة بهدف ثاني للأبيض في الدقيقة 76.

بتلك النتيجة، رفع طلائع الجيش رصيده للنقطة السابعة بالمركز الـ12، في حين تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 13، بالمركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري العام.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين
» الزمالك يسقط في «فخ» الهزيمة أمام طلائع الجيش
» الأزهر يواصل برنامج التوعية الأسرية بالدقهلية
» بالفيديو.. أول مران لـ«كهربا» بملعب التتش
» صاحبة الفيديو غير الأخلاقي في السعودية.. فنانة وتهدد
» بالفيديو.. استنفار كامل لـ6 فرق طواريء بالكويت
» بالصور.. أول مران لليفربول في قطر بمشاركة «صلاح»
» رسميًا.. إعلان "تبون" رئيسًا للجزائر
» الشوط الأول.. طلائع الجيش يتقدم على الزمالك 2/1
» السعودية تعاقب مواطنًا مؤيدًا لإسرائيل

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:23 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة