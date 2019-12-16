"السكة الحديد" تعتذر للمواطنين.. تعرف على السبب

16 ديسمبر 2019 - 09:36 م

تقدمت هيئة السكة الحديد، بالاعتذار للمواطنين، بسبب ارتباك حركة السير على أحد الخطوط، وتأخير بعض القطار.

وأعلنت الهيئة في بيان لها "سقوط عجلة بوجى من قطار 507 ركاب (قلين - شربين) (الخط الرابط بين محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ) في المسافة ما بين محطتي (قلين ونشرت)، ما تسبب في تأخير حركة القطارات على ذلك الخط، وانتظامها على باقي خطوط الهيئة.

وبوجي القطار عبارة عن 4 عجلات، يسير عليها الجرار وفوق العجلات شاسيه وسوست وزنها حوالي 17 طنًا.

وبحسب صحيفة "الأخبار"، قدمت الهيئة اعتذارا للمواطنين عن تأخير حركة القطارات في المسافة ما بين المحطتين، حيث تم فصل العربة التي سقط منها البوجي، وتم الدفع بآلات الرفع للتعامل مع الحادث.

ونقلت الصحيفة عن المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، انتظام حركة مسير القطارات على باقي خطوط الهيئة.