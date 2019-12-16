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حقيقة استقالة «ميدو» من قيادة مصر للمقاصة

الرياضة

ميدو
ميدو
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أمير سعد

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المصريون

المقاصة

ميدو

نفى أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، ما تردد عن استقالته من قيادة الفريق الفيومي، بعد الخسارة الخامسة في بطولة الدوري العام.

وخسر المقاصة مساء اليوم الإثنين، أمام فريق الاتحاد السكندري، بنتيجة 3 – 2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد "السلام"، ضمن منافسات الاسبوع الثامن من بطولة الدوري العام.

وقال ميدو في تصريحات بالمركز الإعلامي لناديه:" : لا افكر في الاستقالة نهائيًا من تدريب المقاصة، الجهاز الفني للفريق على قلب رجل واحد، وسنقاتل جميعًا من أجل استعادة الانتصارات ووضع المقاصة على الطريق الصحيح، وعلاج الأخطاء سريعًا، وانتظروا  نتائج طيبة وعروض قوية في المباراتين القادمتين بالدوري أمام طنطا وإف سي مصر ".

وأضاف:" الخسارة أمام الاتحاد السكندري، جاءت بسبب عدم تركيز بعض اللاعبين وعدم التزامهم بالواجبات المحددة لهم، الأمر الذي منح الاتحاد الفوز بغرابة شديدة، رغم أن اللاعبين ظهروا بروح طيبة، ولكن كان بعضهم في حالة عدم تركيز غير مبررة ".

واختتم ميدو قائلا : اتوجة بالشكر لمجلس إدارة المقاصة برئاسة محمد عبدالسلام لدعمه غير المحدود للجهاز الفني، ومساندتنا بقوة، وتوفير كل الدعم للفريق كله، ولن نخذل مجلس المقاصة وجماهير النادي الوفية العظيمة".

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