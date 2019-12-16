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غراهام: ترامب سيعلن سحب قوات من أفغانستان

عرب وعالم

ترامب
ترامب
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المصريون ووكالات

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أعلن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الإثنين، إمكانية تخفيض أعداد الجنود الأمريكيين في أفغانستان، من 12 ألف، إلى 8 آلاف و600 جندي.
وقال غراهام، في تصريح للصحفيين، على هامش زيارته للعاصمة كابل، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتحدث الأسبوع المقبل، حول تخفيض أعداد الجنود الأمريكيين في أفغانستان".
وأضاف أن "ترامب يمكن أن يخفض أعداد الجنود الأمريكيين بأفغانستان، من 12 ألف، إلى 8 آلاف و600، وانسحابهم يمكن أن يبدأ قبل نهاية العام الحالي".
وأكد على ضرورة أن يكون انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان "مشروطا"، وأن تلتزم طالبان بوعودها خلال محادثات السلام.
وأردف: "قوات الأمن الوطنية الأفغانية، هي من ستتولى مهمة الدفاع عن البلاد".
وفي ذات السياق، ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن ترامب يخطط لسحب نحو 4 آلاف جندي من أفغانستان.
والجمعة، أعلنت الولايات المتحدة تعليقًا جديدًا لمحادثات السلام، التي بدأت السبت الماضي مع حركة "طالبان" في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، في سلسلة تغريدات، إنه "يجب على طالبان أن تكون جاهزة وقادرة على الاستجابة لرغبة الأفغان في السلام".
وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.
وتشن طالبان التي تسيطر على نصف البلاد تقريبا، هجمات شبه يومية ضد الحكومة، وترفض إجراء مفاوضات مباشرة معها بحجة أنها "غير شرعية"، وتشترط بغية التوصل لسلام معها خروج القوات الأمريكية من البلاد. -

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