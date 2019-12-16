حماس: إسرائيل تتحمل تداعيات إجراءاتها بحق الأسرى

16 ديسمبر 2019 - 11:00 م

أدانت حركة حماس الفلسطينية، الإثنين، مواصلة إسرائيل إجراءاتها "التعسفية والقمعية" بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.



وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان وصل الأناضول إن الحركة تحمّل الاحتلال الإسرائيلي كل ما يترتب على هذه الحماقات من نتائج وتداعيات وإجراءات تعسفية و قمعية ضد الأسرى.

وأضاف أن قضية الأسرى بالنسبة للمقاومة ولشعبنا مقدسة، والمساس بهم خط أحمر، والدفاع عنهم والوقوف إلى جانبهم في معاركهم كافة مع سلطات الاحتلال واجب وطني على الجميع.

وطالب برهوم كل مكونات الشعب الفلسطيني بالبقاء على العهد مع الأسرى، و"جعل حقوقهم وحريتهم وإنهاء معاناتهم معركتنا جميعا نخوضها بكل قوة في مواجهة سياسات وحماقات العدو بحقهم".

كما طالب برهوم المؤسسات الحقوقية والإنسانية "بمغادرة مربع المراقبة الصامتة والفعل الضعيف، والتدخل القوي والفاعل لإنهاء معاناة الأسرى، ووقف كل إجراءات الاحتلال وانتهاكاته بحقهم".

وفي وقت سابق الإثنين، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان إن إدارة سجون الاحتلال نقلت جميع الأسرى القابعين في قسم رقم 10 بسجن إيشل إلى قسمي رقم 1 و4 في سجن نفحة جنوبي إسرائيل بشكل مفاجئ وبدون أسباب".

وأوضحت الهيئة أن إدارة السجون منعت الأسرى من أخذ احتياجاتهم ومقتنياتهم الشخصية.