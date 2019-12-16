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مستوطنون يعتدون على منزل فلسطيني شمالي الضفة

عرب وعالم

إصابة وزير فلسطيني جرّاء اعتداء مستوطنين
إصابة وزير فلسطيني جرّاء اعتداء مستوطنين
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المصريون ووكالات

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اعتدى مستوطنون يهود، مساء الإثنين، بالرصاص والحجارة، على منزل فلسطيني، شمالي الضفة الغربية المحتلة، دون وقوع إصابات.
وذكر شهود عيان للأناضول، أن عددا من المستوطنين هاجموا منزل فلسطيني يدعى "علي السدة" في قرية جيت بقلقيلية، وقذفوا نوافذه وأبوابه بالحجارة، كما تعمدوا إطلاق النار نحوه، فيما لم يُبلغ عن وقوع إصابات.
وذكروا بأن حالة رعب سادت داخل المنزل، لا سيما مع وجود أطفال.
وعادةً ما تتعرض البلدات والسكان الفلسطينيون، لاعتداءات متكررة من قبل مستوطنين. -

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