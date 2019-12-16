تعليق ناري لرئيس الزمالك على الهزيمة من طلائع الجيش

عقب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على الخسارة من طلائع الجيش على ملعب السويس، رافضًا تحميل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مسؤولية الخسارة.



وأضاف رئيس النادي، في تصريحات عقب المباراة، أن هناك اجتماعا يوم الثلاثاء مع اللاعبين والجهاز الفني من أجل مناقشة أسباب الخسارة التي تلقاها الفريق اليوم، والعمل على تصحيح الأخطاء خاصة وأن الفريق لديه فترة صعبة من المباريات خلال الأيام المقبلة.

