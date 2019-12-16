» رئيس "النواب" الليبي: هناك ضباط أتراك قتلوا في البلاد

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في حديث لـ«روسيا اليوم»، عن مقتل ضباط أتراك في أراضي ليبيا، فيما قال إن قطر تدفع ثمن المعدات العسكرية التركية التي تصل إلى بلاده. وقال صالح، خلال المقابلة التي أجريت اليوم الاثنين في القاهرة، إن «ليبيا منقسمة»، معتبرا أن حكومة الوفاق الوطني الليبية بقيادة رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، ضعيفة، وأشار إلى أنه «استنجد بالأتراك بعد أن ضاق الخناق عليه».
وأعرب صالح عن رأيه أن الاتفاقات بين تركيا وحكومة السراج «قائمة على الابتزاز»، واصفا مذكرة التفاهم البحرية بين الطرفين بـ «عقد الإذعان».
واتهم رئيس مجلس النواب الليبي السلطات التركية بنقل عسكريين وأسلحة إلى بلاده، وأوضح أن «هناك مدرعات وطائرات تركية في ليبيا تم تدميرها»، كما ذكر أن ثمة «ضباطا أتراكا قتلوا» هناك.
كما جدد صالح اتهامه لقطر بالتدخل في شؤون ليبيا، قائلا إن الحكومة القطرية «تدفع أثمان معدات عسكرية تركية تصل إلى ليبيا».