"أديب" يوجه رسالة نارية للزمالك بعد الهزيمة "المذلة"

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عمرو أديب
عمرو أديب
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المصريون ـ متابعات

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عقب الاعلامى عمرو أديب، عن خسارة نادى الزمالك أمام نادى طلائع الجيش، بثلاثية أمام هدفين للأبيض، قائلا: "هناك مشكلة حقيقة في نادي الزمالك تكمن في خط الوسط وخط الدفاع وفي الهجوم ايضا، فضلا عن الأزمة الحقيقية في المدير الفنى الجديد كارتيرون".
وأوضح "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية mbc مصر: "أنا بفكر ألغى الواتس والفيسبوك عشان ارتاح من التعليقات اللي جاتلي بعد كل ماتش".
وعاتب أديب، طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بعد تغلبه على الزمالك 3/2 في المباراة التى جرت بينهما مساء اليوم، قائلا: "مكنش العشم".

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