» حارس طلائع الجيش: مستوى الزمالك كان مفاجأة لنا

17 ديسمبر 2019 - 12:40 ص

أكد محمد بسام، حارس مرمى فريق طلائع الجيش، إنه سعيد بالفوز الثمين الذى حققه فريقه أمام الزمالك بالمباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين بالدوري.



وأوضح محمد بسام فى اتصال هاتفي، ببرنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت و المذاع على قناة «صدي البلد» إن طلائع الجيش كان يرغب فى تحقيق نتيجة إيجابية بلقاء اليوم، حتى يحسن من وضعه بجدول ترتيب الدوري.

