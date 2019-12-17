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أحمد موسى: الدولة المصرية لن تسمح لأحد بتهديد أمنها

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الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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المصريون ـ متابعات

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أحمد موسى يفجر مفاجأة مدوية عن "وائل غنيم"

أكد الإعلامي  أحمد موسى ، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رجل مخابرات لا يتحدث إلا بالمعلومات، وخاطب المصريين في منتدى شباب العالم كإنسان وليس كرئيس.
وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد في تغطية خاصة من شرم الشيخ لفعاليات منتدى شباب العالم، أن من يدشن التريند والهاشتاج ويدعمهما على السوشيال ميديا، بعض أجهزة المخابرات، وهم من يروجون للفيديوهات في محاولة منهم لتوقيع مصر. 
وأضاف "موسى" أن المشاركين في منتدى شباب العالم يمثلون الدولة المصرية ومن بينهم أبناء الأسر الفقيرة والأسر المتوسطة من القرى والنجوع ومن الوجه البحري والصعيد ومن شرق مصر وغربها.

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