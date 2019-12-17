الكشف عن أول صفقة يخطفها الزمالك من الأهلي

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الزمالك

حسام حسن

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - تفاصيل أول صفقة يخطفها الزمالك من الأهلي.

وقال "زكي" في برنامجه إن حسام حسن لاعب سموحة تحدث قبل أيام مع إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق مطالبا إياه بتركه يذهب للأهلي.

وأضاف: ولكن الزمالك دخل على خطف الصفقة وحسام حسن يريد الانضمام للمنتخب ، بالتالي هو يرحب بالانضمام لأي نادي كبير.

واستدرك: بعدما كان في طريقه للأهلي ، أصبح قاب قوسين أو أدنى من الزمالك.

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