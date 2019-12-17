الصور الأولى لقاتل قريبتي الأسد

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الاسد

القرداحة

قاتل

تداولت مواقع إخبارية صور لقاتل فتاتين من أبناء عمومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال وسيم بديع الأسد أحد أبناء عمومة الرئيس السوري بشار الأسد، إن قاتل رتاج بديع الأسد الجمعة الماضية، هو خطيب ابنة أخته هبة، الذي يعمل في وزارة الداخلية برتبة ملازم.

وأضاف أن سبب القتل هو فسخ هبة لخطوبتها من القاتل، حيث دخل البيت على الأسرة وأطلق النار على جميع الموجودين.

وأوضح أن حادث إطلاق النار أسفر عن  مقتل، هبة " 24 عاماً "، وأختها نور " 14 عاماً " وإصابة شقيقهما بجراح خطيرة .

وأشار وسيم الأسد إلى أن القاتل تربطه صلة قرابة بالعائلة، ويدعى وئام زيود، وهو برتبة ملازم أول في الشرطة.

يذكر أن الحادثة وقعت في مدينة القرداحة معقل عائلة الأسد، والتي هزت المدينة بأسرها خاصة أنها وقعت في عمومة الرئيس السوري.



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