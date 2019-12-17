قنابل وحرق للخيام.. هجوم عناصر حزب الله على المتظاهرين

17 ديسمبر 2019 - 09:23 ص

شهدت مناطق وسط بيروت ليلة أمس مواجهات عنيفة بين مناصري حزب الله وحركة أمل، الذين قاموا بمهاجمة المعتصمين في ساحتي رياض الصلح والشهداء، بالإَضافة إلى حرق عدد من الخيام.

يأتي هذا بعد قيام مئات الشباب، الذين أتوا إلى الساحة بدراجات نارية حاملين رايات حزبية قرب منطقة الاحتجاج الرئيسية في وسط بيروت ، حيث رددوا هتافات طائفية، وقاموا بإلقاء حجارة وقنابل مولوتوف على رجال الأمن.

وقامت عناصر حزب الله وحركة أمل بحرق الخيام مجددا، في ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية.

قوات الأمن اللبنانية قامت بتعزيز وجودها وسط بيروت، فيما قامت قوات مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق عناصر حزب الله وحركة أمل.

كما قام الجيش اللبناني بتوقيف عدد من المجموعات الحزبية، بالإضافة إلى سقوط جرحى بين المعتصمين.، بحسب ما أفاد الدفاع المدني اللبناني.