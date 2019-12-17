مطربة أمريكية تعلن إسلامها وترتدي الحجاب

فاجأت المطربة الأمريكية،جينيفر جراوت، متابعيها وجمهورها في الوطن العربي، بارتدائها الحجاب، حيث أعنلت منذ فترة اعتناقها الإسلام، وذلك بعد شهرتها الواسعة في برنامج المواهب الشهير "آراب جوت تالنت".

وقد تداول خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو للمطربة الامريكية، جينفر جراوت، وهي تتلو القرآن بصوت عذب، حيث أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت إعجاب الملايين .

وعقب انتشار الفيديو، ظهرت جينيفر جراوت، في الصور بحجاب بسيط، وعصري، واحتفظت بجمالها المعتاد عليه، لتفاجئ النشطاء، لاسيما وأن خبر إعلان إسلامها لم يتم تداوله إلا مع انتشار الفيديو الأخير.

وأعلنت جينيفر جراوت، إسلامها قبل سنوات قليلة، ثم تزوجت من المغربي سعيد الزاتي، ورزقت منه ابنتهما "قمر"، وابتعدت عن الأنظار لفترة على الرغم من تحقيقها شهرة واسعة في الوطن العربي.

وكانت جينيفر جراوت، قد انطلقت في عالم النجومية قبل 6 سنوات، ومن الوطن العربي، على الرغم من كونها أمريكية الجنسية، وذلك بعد مشاركتها في الموسم الثالث من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "آراب جوت تالنت" وأثارت اعجاب الجميع .